Die US-Grossbank JPMorgan hat sich im zweiten Quartal dank Schwankungen an den Kapitalmärkten besser geschlagen als erwartet. Die gesamten bereinigten Erträge gingen im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 45,7 Milliarden US-Dollar zurück (39,1 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Je Aktie verdiente JPMorgan 5,24 Dollar und damit 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hatten allerdings mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet.