Als Risiken nannte der Manager die schwankenden Energiepreise, die Unsicherheiten im Welthandel, hohe Staatsschulden und die hohen Preise von Vermögenswerten. «Auch wenn wir nicht vorhersagen können, wie sich diese Risiken und Unsicherheiten letztlich auswirken werden, sind sie doch erheblich.» Deshalb bereite die Bankspitze das Institut auf ein breites Spektrum von Rahmenbedingungen vor.
Zwar übertraf die Bank mit ihren Geschäftszahlen klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Aktie von JPMorgan ging es nach den Neuigkeiten angesichts der schwierigen Aussichten im vorbörslichen US-Handel aber um ein Prozent abwärts./stw/jha/
(AWP)