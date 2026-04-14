Als Risiken nannte der Manager die schwankenden Energiepreise, die Unsicherheiten im Welthandel, hohe Staatsschulden und die hohen Preise von Vermögenswerten. «Auch wenn wir nicht vorhersagen können, wie sich diese Risiken und Unsicherheiten letztlich auswirken werden, sind sie doch erheblich.» Deshalb bereite die Bankspitze das Institut auf ein breites Spektrum von Rahmenbedingungen vor.