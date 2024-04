«Geheimtreffen ist völliger Blödsinn»

Am 31. März meldete der «Sonntagsblick», dass Regez im Mai 2023 an einem geheimen Treffen mit Sellner teilgenommen habe, an dem auch Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung «Junge Tat» anwesend waren. Sechs andere kantonale JSVP-Sektionen forderten Regez daraufhin auf, ihre Position als Strategiechefin zu sistieren.