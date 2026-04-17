Was Israel und der Libanon vereinbart haben

Die libanesische Regierung ist keine aktive Konfliktpartei und bemüht sich um Deeskalation. Die Regierung hatte lange wenig bis gar keinen Einfluss auf die Aktivitäten der Hisbollah-Miliz, hat den Druck unter Führung von Präsident Aoun aber erhöht. Laut US-Aussenministerium wurden zwischen Israel und dem Libanon nun sechs Punkte vereinbart. Dazu gehört demnach, dass die libanesische Regierung mit internationaler Hilfe die Hisbollah daran hindert, vom Libanon aus Angriffe gegen israelische Ziele durchzuführen. Israel verzichtet währenddessen auf «offensiven Militäroperationen» gegen libanesische Ziele.