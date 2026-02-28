Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, sprach mit Blick auf die Meldungen von «psychologischer Kriegsführung». «Der Revolutionsführer ist standhaft und entschlossen dabei, das Feld zu befehligen», zitierte Tasnim eine namentlich nicht genannte Quelle.
Seit dem Morgen führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sieht zunehmende Anzeichen, dass der iranische Staatsführer Chamenei nicht mehr am Leben ist. «Wir haben Chameneis Anwesen zerstört. Es gibt viele Zeichen, dass der Diktator nicht mehr lebt», sagte Netanjahu in einer Stellungnahme am Abend.
Iranische Staatsmedien äusserten sich bislang nicht dazu.
