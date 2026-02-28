Nach unbestätigten Berichten über den Tod von Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei ist in Teheran spontan Jubel ausgebrochen. Bewohner der iranischen Hauptstadt berichteten von Menschen, die vor Freude aus ihren Fenstern schrien. Die Nachricht war unter anderem von iranischen Exilmedien verbreitet worden, die im Iran über Satellit empfangen werden können. Auf den Strassen waren Hupkonzerte zu hören. Eine offizielle Bestätigung von Chameneis Tod gibt es bislang nicht.