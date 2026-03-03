Die internationale Nachfrage habe nach dem pandemiebedingten Einbruch auch 2025 weiter zugenommen. Zu den wichtigsten internationalen Herkunftsmärkten zählten Deutschland vor den USA, Frankreich, Grossbritannien, Südkorea und China. Besonders ausgeprägt sei das Wachstum bei Gästen aus Deutschland mit einer Zunahme von 17,8 Prozent gewesen. Auch andere europäische Märkte hätten sich positiv entwickelt.