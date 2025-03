Über 50 Jugendverbände stellen sich in einem offenen Brief gegen das Entlastungsprogramm des Bundes. In dem an der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände lancierten Schreiben werfen sie dem Bundesrat zudem ein Demokratiedefizit in der Vernehmlassung über die Massnahmen vor.