«Juice» wird am 19. August um 23.16 Uhr (MESZ) am Mond mit einer Entfernung von 700 Kilometer vorbeifliegen. Am 20. August um 23.57 ist die Sonde mit 6807 Kilometern Entfernung von der Erdoberfläche unserem Planeten am nächsten. Die Sonde dürfte dann von der Erde aus sichtbar sein, allerdings nicht bei uns. Sie fliegt über den Pazifik, in der Nähe der Philippinen.