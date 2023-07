Um 09.25 Uhr notieren die Julius Bär-Aktien 6,0 Prozent im Plus auf 59,79 Franken. Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil kaum verändert, der SLI-Index steht gleichzeitig 0,1 Prozent im Plus. Am Freitag hatten die Julius-Bär-Titel allerdings im Vorfeld der Ergebnisse an der Börse noch knapp 2 Prozent nachgegeben.