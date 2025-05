Die Aktien der Bank Julius Bär stehen am Mittwoch deutlich unter Druck. Die Zürcher Privatbank musste eine neuerliche Wertberichtigung auf dem Kreditportfolio vornehmen und damit einhergehend eine Gewinnwarnung für das erste Semester aussprechen. Nach den «Benko-Erfahrungen» in der Vergangenheit kommt dies bei Börsianern schlecht an.