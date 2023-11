Julius Bär verlieren gegen 9.40 Uhr 8,7 Prozent auf 50,88 Franken. Damit rückt das bisherige Jahrestief bei 50,12 Franken vom 7. November wieder näher, und der kleine Gewinn seit Jahresbeginn bis zum Schluss am Freitagabend ist mehr als weg. Die Aktie steht 2023 nun rund 7 Prozent im Minus. Der SPI ist am Montag wenig bewegt und notiert seit Anfang Jahr rund 3 Prozent im Plus.