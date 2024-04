Per 1. April übernimmt Claudia Hayek die Leitung des Kundenberaterteams Aargau/Solothurn, wie Julius Bär am Mittwoch mitteilte. Hayek kam bereits Anfang Jahr von der Credit Suisse zur Privatbank. Sie verfügt laut den Angaben über 28 Jahre Erfahrung im Private Banking und in der Kundenberatung.