«Sie verhindert, dass schwarze Schafe einfach auf die andere Strassenseite wechseln und weitermachen können, als sei nichts geschehen», sagte Bollinger. Andere wichtige Finanzplätze wie die USA, Grossbritannien, Hongkong und Singapur kennten solche Register bereits. Die Schweiz verfüge zwar auf Geschäftsleitungsebene über ein Gewährsprüfungssystem, sollte dieses jedoch vertiefen, sagte der CEO. Ein solches Instrument würde aus seiner Sicht langfristig dem gesamten Finanzplatz zugutekommen.