Wie dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, hat Bollinger für seine operative Tätigkeit im vergangenen Jahr eine Gesamtzahlung von 8,27 Millionen Franken erhalten, wobei das fixe Grundgehalt 1,49 Millionen ausmacht.
Dazu kommt eine «Ablösesumme» von 14,76 Millionen für entgangene Entschädigungen bei seinem früheren Arbeitgeber Goldman Sachs. Zusammen ergibt das eine zugesprochene Entschädigung von 23,96 Millionen. Bollinger hat sein Amt bei Julius Bär am 9. Januar 2025 angetreten.
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(AWP)