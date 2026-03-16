Ganz überraschend kommt die hohe Entschädigung für den CEO nicht. Bollinger arbeitete rund 20 Jahre für die US-Investmentbank Goldman Sachs und war dort zuletzt Co-Leiter der Vermögensverwaltung für Europa, den Mittleren Osten und Afrika in London. Für diese Jahre hatte er aktienbasierte Entschädigungen mit längeren Sperrfristen erhalten, die beim Wechsel zu Julius Bär entsprechend verfielen. Die Schweizer Bank musste daher tief in die Tasche greifen, um Bollinger dafür zu entschädigen.