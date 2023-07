Mehr verwaltete Vermögen

Der Bank flossen in den ersten sechs Monaten Netto-Neugelder in Höhe von 7,1 Milliarden Franken zu, nachdem sie in der Vorjahresperiode noch leichte Abflüsse vermeldet hatte. Rekrutierungen neuer Beraterinnen und Berater spielten bei den Vermögenszuflüssen eine wichtige Rolle: Mehr als die Hälfte der Neugelder sei auf neuere Kundenberater zurückzuführen gewesen, sagte Finanzchefin Evie Kostakis an der Halbjahresmedienkonferenz.