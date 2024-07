Konsequenzen aus Signa-Kreditvergabe

Der frühere Julius Bär-CEO Rickenbacher hatte mit seinem Rücktritt Anfang Februar die Konsequenzen aus der hohen Kreditvergabe seines Instituts an den in Schieflage geratenen Immobilienkonzern Signa des österreichischen Investors René Benko gezogen. Julius Bär hatte im Jahresergebnis 2023 in einem «Befreiungsschlag» den gesamten gefährdeten Signa-Kreditbetrag in Höhe von 606 Millionen Franken abgeschrieben, was zu einer Halbierung des Konzerngewinns führte.