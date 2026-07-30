Tanoko wechselt von der Bank of Singapore, wo sie zuletzt das Indonesien-Geschäft leitete. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankwesen und soll das Wachstum von Julius Bär in Südostasien vorantreiben sowie das Geschäft mit vermögenden und sehr vermögenden Kunden weiter ausbauen.