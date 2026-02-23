Daun wechselt den Angaben zufolge von der UBS zu Julius Bär. Dort war er zuletzt als Head Group Brand, Creative and Innovation tätig. Davor hatte er als Berater bei BBDO Consulting und PricewaterhouseCoopers gearbeitet.
an/uh
(AWP)
Julius Bär hat Winfried Daun per sofort zum Global Head Brand & Marketing ernannt. In der neu geschaffenen Position wird er künftig die Marken- und Marketingaktivitäten verantworten, wie die Bank am Montag mitteilte.
Daun wechselt den Angaben zufolge von der UBS zu Julius Bär. Dort war er zuletzt als Head Group Brand, Creative and Innovation tätig. Davor hatte er als Berater bei BBDO Consulting und PricewaterhouseCoopers gearbeitet.
