Am Aktienmarkt wurde die Zahlenvorlage am Dienstag bis am Mittag mit Kursabschlägen quittiert, nachdem die Julius-Bär-Aktie allerdings in den vergangenen Tagen klar zugelegt hatte. Während die Analysten die Neugeldzuflüsse lobten, zeigten sie sich von der Ertragsentwicklung wie auch von einer gesunkenen Bruttomarge enttäuscht.