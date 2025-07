Julius Bär hatte Anfang 2024 einen Abschreiber in der Höhe von 606 Millionen Franken auf Kredite an die insolvente Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko vorgenommen. In der Folge hatte die Bank den Ausstieg aus dem Geschäft mit den riskanten «Private Debt»-Krediten beschlossen. Das verbleibende «Private Debt»-Kreditbuch liege derzeit noch bei rund 100 Millionen Franken, hiess es.