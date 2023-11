Und seit einem Monat steht wegen nicht gezahlten Rechnungen die Baustelle beim Signa-Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg still. Es ist die grösste Baustelle der Österreicher. Laut einem Medienbericht prüft nun der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne die Übernahme des Hochhausprojekts in seiner Geburtsstadt.