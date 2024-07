Julius Bär hatte im Jahresergebnis 2023 in einem «Befreiungsschlag» den gesamten gefährdeten Signa-Kreditbetrag in Höhe von 606 Millionen Franken abgeschrieben, was zu einer Halbierung des Konzerngewinns führte. Die Bank gab damals zudem den völligen Ausstieg aus dem «Private Debt»-Geschäft bekannt, also aus dem Geschäft mit Krediten, die mit nicht kotierten Firmenanteilen oder zukünftigen Cash Flows besichert sind.