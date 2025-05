Grund für die Wertberichtigung seien verbleibende Privatkredite und ausgewählte Positionen bei Hypothekarkrediten, schrieb Julius Bär weiter. Zudem kündigte die Bank personelle Massnahmen an: Risikochef Oliver Bartholet gehe in Pension. Zu seinem Nachfolger habe man per 1. Juli Ivan Ivanic ernannt.