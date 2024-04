Julius Bär ist in Deutschland von der Finanzaufsicht Bafin in einer Sonderprüfung unter die Lupe genommen worden. Dabei hat die Behörde in Teilen der Geschäftsorganisation Mängel festgestellt, insbesondere bei den IT-Prozessen in der Risikosteuerung und im Risikocontrolling. Ausserdem bemängelt die Bafin die Risikotragfähigkeit des Instituts, wie sie am Mittwoch mitteilte.