Abwicklung von Private Debt

Julius Bär stand ab November 2023 während Monaten wegen einer hohen Kreditvergabe an die inzwischen insolvente Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko in den Schlagzeilen. Anfang Februar schrieb die Bank den gesamten Kreditbetrag von gut 600 Millionen Franken ab, gleichzeitig trat der damalige CEO Philipp Rickenbacher zurück. Am Dienstag präsentierte die Bank mit dem derzeitigen Goldman-Sachs-Banker Stefan Bollinger einen neuen Konzernchef - er tritt das Amt anfangs 2025 an.