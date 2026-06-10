Im nächsten Schritt wird laut den Angaben ein Gestaltungsplan entwickelt, der die Vorgaben des Masterplans konkretisiert und rechtsverbindlich festlegt. Die Erarbeitung erfolge im Dialog mit politischen Vertretungen und der lokalen Nachbarschaft. Die öffentliche Auflage ist für 2027 vorgesehen, anschliessend wird der Plan dem Zürcher Gemeinderat vorgelegt.