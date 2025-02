Die Papiere sind nachrangig und der erste Rückzahlungstermin ist am 19. Februar 2031. Sie sind zudem jederzeit innerhalb von sechs Monaten vor und einschliesslich des ersten Rückzahlungsdatums oder an jedem Zinszahlungstermin danach kündbar. Die Anleihen werden gestückelt in 200'000 Dollar ausgegeben.