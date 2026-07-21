Der Konzerngewinn für die ersten sechs Monate lag mit 673 Millionen Franken mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (295 Millionen), wie Julius Bär am Dienstag mitteilte. Allerdings war der Gewinn in der Vorjahresperiode noch von Wertberichtigungen auf dem Kreditportfolio von 130 Millionen Franken und von weiteren Sonderfaktoren belastet worden.