Trotz der Sparmassnahmen sei die Zahl der Arbeitsplätze in der Schweiz aber kaum zurückgegangen, betonte CEO Bollinger vor den Medien: Denn die Privatbank investiere hierzulande auch weiterhin in Talente. Vor Jahresfrist hatte die Bank noch von einem Abbau von rund 400 Stellen gesprochen. Ende 2025 beschäftigte Julius Bär knapp 7400 Angestellte, davon etwa 4000 in der Schweiz.