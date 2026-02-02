Zum Anstieg der Kundenvermögen trug ein Neugeldzufluss von 14,4 Milliarden Franken bei, nachdem die Bank im Jahr davor noch 14,2 Milliarden an neuen Kundengeldern einsammelte. Diese stammten vor allem aus Schlüsselmärkten in Asien, Westeuropa und dem Mittleren Osten. Unterstützung kam dabei von einer positive Performance an den Aktienmärkten, welche die Aufwertung des Schweizer Frankens kompensieren konnte.