Krüger werde zusätzlich zum Standortleiter Genf ernannt. Er kommt von Goldman Sachs, wo er für die sehr vermögenden Privatkunden (UHNW) sowie Family-Office-Kunden in der Schweiz verantwortlich war. Davor hatte er von 2013 bis 2020 eine ähnliche Position für die UBS in der französischsprachigen Schweiz inne.