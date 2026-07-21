Der Halbjahresgewinn fiel mit 673 Millionen Franken mehr als doppelt so hoch aus wie der Vorjahreswert von 295 Millionen, wie Julius Bär am Dienstag mitteilte. Der Gewinn im ersten Semester 2025 war allerdings noch von Sonderfaktoren belastet gewesen, darunter von umfangreichen Wertberichtigungen auf dem Kreditportfolio und dem Ausstieg aus dem Brasilien-Geschäft.