Die Vermögensverwaltungsbank habe im Zeitraum von Juli bis Oktober eine deutliche Beschleunigung bei den Geldzuflüssen verzeichnet, heisst es in dem am Donnerstag publizierten Zwischenbericht von Julius Bär. Insgesamt flossen Julius Bär von Januar bis Oktober 2024 Neugelder in Höhe von 11 Milliarden Franken zu, nachdem der Zufluss im ersten Halbjahr erst bei 3,7 Milliarden gelegen hatte.