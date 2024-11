Per Ende Oktober beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 480 Milliarden Franken gegenüber 474 Milliarden Franken zur Jahresmitte, wie die Zürcher Vermögensverwaltungsbank am Donnerstag mitteilte. Unterstützung bot dabei auch eine positive Netto-Performance an den Aktienmärkten. Seit Jahresbeginn nahmen die verwalteten Vermögen damit um 12 Prozent zu.