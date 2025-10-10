Julius Bär hat im vergangenen Mai Kreditrückstellungen über 130 Millionen Franken öffentlich gemacht. Die Degag-Pleite dürfte zumindest teilweise damit in Verbindung stehen, schreibt das deutsche Blatt weiter. Dies wird von Julius Bär direkt aber nicht bestätigt. Die Bank sagt lediglich, dass die Rückstellungen Kunden in der Schweiz und anderen europäischen Ländern und bestimmte ausgewählte Positionen im Hypothekenportfolio und im verbleibenden Private-Debt-Kreditportfolio betroffen hätten.