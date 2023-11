Die Geldabflüsse führten auch dazu, dass der in der Bilanz von Julius Bär für Kairos verbuchte Goodwill an Werthaltigkeit verlor und abgeschrieben werden musste. So verpufften in den Jahren 2019 bis 2022 laut damaligen Angaben der Bank umgerechnet insgesamt knapp 350 Millionen Franken in den Büchern von Julius Bär.