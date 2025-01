Die verkaufte Gesellschaft «Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários» verwaltete per Ende November 2024 Vermögen in Höhe von 61 Milliarden brasilianischen Real (rund 9 Mrd Fr.), wie das Zürcher Finanzinstitut am Dienstag mitteilte. Sie verfügt über Niederlassungen in São Paulo, Belo Horizonte und Rio de Janeiro.