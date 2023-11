Julius Bär hatte 2013 einen ersten Anteil von 19 Prozent an Kairos übernommen und den Anteil dann schrittweise hochgeschraubt bis zur vollständigen Übernahme im Jahr 2018. Kairos, die gemäss Mitteilung ein Vermögen von 4,5 Milliarden verwaltet, entwickelte sich jedoch nicht wie geplant und galt als «Problemtochter» von Julius Bär. Zwei Jahre nach der vollständigen Übernahme verkaufte Julius Bär dann im Rahmen eines Restrukturierungsplans 30 Prozent an der Gesellschaft an leitende Angestellte von Kairos, weitere Anteilsverkäufe folgten im Jahr 2021.