Am Donnerstagmorgen meldete sich der abgetretene Julius Bär-CEO noch einmal zu Wort. Mit seinem Rücktritt nehme er seine persönliche Verantwortung gegenüber der Bank wahr, sagte Rickenbacher bei der Präsentation der Jahreszahlen 2023 der Zürcher Privatbank. Sein Abgang war zu diesem Zeitpunkt längst keine Überraschung mehr: Die Nachricht war am Mittwochabend bereits an diverse in- und ausländische Medien durchgesickert.