CEO Stefan Bollinger begründete die Verlangsamung bei den Neugeldern an einer Analystenkonferenz zum einen mit der Unsicherheit um den anhaltenden Nahostkonflikt. Er verwies zum anderen aber auch auf den weiter anhaltenden Risikoabbau bei den Kundenbeziehungen aufgrund eines deutlich strengeren Compliance-Rahmens, der sich stärker als erwartet ausgewirkt habe.