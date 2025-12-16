Endgültig ist das Urteil allerdings noch nicht: Es kann noch an die oberste Instanz, das französische Kassationsgericht, weitergezogen werden. Ob Julius Bär das tun wird, ist noch nicht entschieden. «Wir werden prüfen, ob wir beim Kassationsgericht Berufung einlegen werden», sagte ein Sprecher der Bank auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.