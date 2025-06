Julius Bär habe sich in den vergangenen Jahren weg von der Vermögensverwaltung hin zum Firmenkundengeschäft entwickelt, sagte der erst im April 2025 angetretene Verwaltungsratspräsident Noel Quinn am Investorentag des Instituts in London. «Dafür war aber nicht genügend Expertise in der Bank vorhanden.» Die Bank wolle nun zu ihrem Kerngeschäft zurückkehren.