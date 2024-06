Junge Ausländer zahlen bis zu siebeneinhalb Mal so viel

Dafür hat die Nationalität offenbar einen starken Einfluss auf die Prämie. So zahlt ein 18-jähriger Versicherungsnehmer kosovarischer Herkunft (Aufenthaltsstatus C) im Durchschnitt zwei Drittel mehr bei einer Autoversicherung als ein gleichaltriger Schweizer. In der Praxis könne dies einen Preisunterschied beim selben Anbieter für eine Vollkaskoversicherung von bis zu 5272 Franken bedeuten (8385 statt 3133 Fr.).