Der Industrieverband Swissmem und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) begrüssten das Nein. Laut SGV ist es eine »wuchtige Absage an eine illusorische und für den Wohlstand in der Schweiz immens schädliche Klimapolitik". Mit dem Nein an der Urne habe eine Umsetzung der Klimaziele mit der Brechstange verhindert werden können.