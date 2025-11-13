Der Anlass findet während rund fünf Tagen im September auf und um das Areal der Olma Messen statt. Erwartet werden mehrere hundert junge Berufsleute. An den Swiss-Skills 2025 in Bern nahmen rund 1100 Personen aus 92 verschiedenen Berufen teil, wie eine Sprecherin von Swiss-Skills der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.