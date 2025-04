«Für unseren Erfolg ist auch in Zukunft das Jungfraujoch entscheidend», sagte der langjährige Chef des Bergbahnunternehmens am Donnerstag an seiner letzten Bilanzmedienkonferenz. Mit 1,06 Millionen Besuchern kamen 2024 erstmals wieder mehr Gäste das Ausflugsziel «Top of Europe» auf 3464 Meter über Meer. Nur 2018 waren es noch mehr.