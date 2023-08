Kessler ist schon seit 36 Jahren bei der Jungfraubahn tätig. Nach 15 Jahren als Geschäftsführer stünden «die Zeichen gut für einen Wechsel an der Spitze», wird Kessler in der Mitteilung zitiert. Eigentlich sei sein Plan gewesen, das V-Bahn-Projekt erfolgreich abzuschliessen, die Einführung und die operative Umsetzung im Betrieb noch ein, zwei Jahre zu begleiten «und dann nochmals eine neue Aufgabe ausserhalb der Unternehmung anzunehmen», so Kessler.