«Damit haben wir das mit Abstand höchste Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt», so der Jungfraubahn-Chef weiter, der sein Amt im Juni 2025 an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben wird. Die Aktionäre werden mit einer Dividendenerhöhung um 2,90 auf 6,50 Franken je Aktie beschenkt. Das kommt an der Börse gut an: Der Aktienkurs kletterte um 6,5 Prozent in die Höhe.