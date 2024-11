Wie bekannt, will die Jungfraubahn-Gruppe die Firstbahn, deren Konzession im Jahr 2034 abläuft, erneuern. Die Wahl für den Ersatzbau fiel auf die Variante Fuhrenmatte/Grindelwald, neu mit Direktanschluss an den Bahnhof Grindelwald. Zusätzlich soll die Sesselbahn Isch-Bodmi sowie ein neues Berghaus auf der First gebaut werden. Zudem wird in die Beschneiung investiert. Die Kosten für das Gesamtprojekt dürften sich auf über 100 Millionen Franken belaufen.